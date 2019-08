Eine von Wasser überflutete Straße.

Quelle: Ajit Solanki/AP/dpa

Beim Monsun im Süden und Westen Indiens sind in den vergangenen Tagen 190 Menschen ums Leben gekommen. Sie ertranken in überfluteten Gebieten, wurden von Wassermassen mitgerissen oder unter Trümmern einstürzender Gebäude begraben, sagten die Katastrophenschutzbehörden der Deutschen Presse-Agentur.



Mehrere Hunderttausend Menschen flohen in den vergangenen Tagen vor den Fluten. Wenn es die Menschen aus den Häusern geschafft hatten, wartete manchmal eine weitere Gefahr: Krokodile.