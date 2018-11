Die Bäume haben so viel Zeit, um zu lernen, aber auch in hundert Jahren haben sie es nicht geschafft, eine Abwehr für diese plötzliche Anomalie zu entwickeln. Extrem-Bergsteiger Reinhold Messner über die Gefahren des Klimawandels

Innenminister Matteo Salvini verschaffte sich am Sonntag in Belluno ein Bild der Lage. Seinen Besuch nutzte er, um "zu viele Jahre der Nachlässigkeit" und "salonfähige Umweltpolitik" der Vorgängerregierungen zu verurteilen - und für eine neue Spitze in Richtung der EU-Kommission. Die Regierung werde alles tun, um zu helfen - er hoffe, dass nicht wieder Briefe aus Brüssel kämen, in denen stehe, dass die Regierung zu viel Geld ausgebe. Rom liegt mit der Kommission im Streit über ihre Haushaltspläne.



Extrem-Bergsteiger Reinhold Messner appellierte an Salvini und den Rest der Regierung, im Kampf gegen den Klimawandel Initiative zu ergreifen, statt weiter "unmöglich zu realisierende Versprechen" zu verfolgen. In einem Zeitungskommentar zeigte sich der 74-Jährige erschrocken über das extreme Wetter. Die Natur sei von der Geschwindigkeit des Klimawandels überrascht und "der Wandel, den wir erleben, macht Angst", schrieb Messner in "La Stampa". "Die Bäume haben so viel Zeit, um zu lernen, aber auch in hundert Jahren haben sie es nicht geschafft, eine Abwehr für diese plötzliche Anomalie zu entwickeln."