Unter den Toten in Livorno ist eine Familie mit einem vierjährigen Kind. Sie wurde in einem überschwemmten Untergeschoss eines Hauses gefunden, rundherum Schlamm und Trümmer. Die Anwohner sind schockiert. "In all den Jahren habe ich noch nie so einen zerstörerischen Sturm erlebt", sagt Piero Caturelli. "Es ist unglaublich. Abends um zehn ging's los und es dauerte bis zum Morgen."