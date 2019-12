Erneut steht Venedig unter Wasser.

Heftige Schnee- und Regenfälle haben in Italien ein Wetterchaos verursacht und mindestens einen Menschen das Leben gekostet. Ein Autofahrer im Nordosten des Landes wurde getötet, als er laut Nachrichtenagentur Ansa mit seinem Wagen auf eine überflutete, für den Verkehr gesperrte Straße fuhr. Demnach hatte der Mann noch den Rettungsdienst anrufen können, wurde aber später mit seinem Auto in die Fluten gerissen.



Auch in Venedig stand das Wasser 120 Zentimeter über dem normalen Meeresspiegel.