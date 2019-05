"In viele Regionen kommen Helfer nur sehr, sehr schwer oder gar nicht", schildert Theiß die Lage. Das liege daran, dass der Sturm weite Teile der Infrastruktur zerstört habe. Die Helfer würden zudem vom schlechten Wetter ausgebremst.



"Wir sind wirklich am Limit", erklärt Daniel Timme vom Kinderhilfswerk Unicef. Als Hilfsorganition kämen sie an die Grenzen der Finanzierung, erst ein Viertel der benötigten Summe sei finanziert.



Beim letzten Zyklon starben allein in Mosambik 600 Menschen. Wie viele Opfer "Kenneth" letztlich fordern wird, wird davon abhängen, ob die heftigen Regenfälle nachlassen.