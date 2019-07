Von den Überschwemmungen beschädigte Autos in Tafalla.

Quelle: Alvaro Barrientos/AP/dpa

Bei schweren Überschwemmungen nach sintflutartigen Regenfällen ist in der nordspanischen Region Navarra mindestens ein Mensch gestorben. Der Autofahrer sei in Ezprogui von den Wassermassen mitgerissen worden sei, twitterte die Verwaltung der Region.



Viele Häuser standen unter Wasser, mehrere Straßen mussten gesperrt werden. Der Rio Cidacos sei am Montagabend innerhalb kurzer Zeit von elf Zentimetern auf 4,23 Meter angewachsen, berichtete die Zeitung "El Pais" unter Berufung auf Behörden.