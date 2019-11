Die Region Kärnten ist von schwerem Hochwasser betroffen.

Quelle: Daniel Raunig/APA/dpa

Nach tagelangen heftigen Niederschlägen ist in Österreich ein 79-Jähriger tödlich verunglückt. Der Mann wurde von einem Erdrutsch verschüttet und konnte nur noch tot geborgen werden, wie die Polizei der österreichischen Nachrichtenagentur APA mitteilte. Sein Haus in Kärnten war von schwerem Geröll zerstört worden.



Die heftigen Schnee- und Regenfälle hatten am vergangenen Mittwoch begonnen. Besonders betroffen sind Osttirol, Teile Kärntens, das südliche Salzburger Land und das italienische Südtirol.