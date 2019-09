Die Unwetter in Spanien brachten unzählige Überschwemmungen mit sich.

Quelle: Serge Carthwright/AP/dpa

Am heftigsten betroffen von den Unwettern waren die Provinzen Murcia, Alicante und Valencia im Osten sowie die andalusischen Provinzen Almeria, Malaga und Granada im Südosten des Landes.



In den betroffenen Gebieten mussten bis Samstag insgesamt 3.500 Menschen in Sicherheit gebracht werden. An einigen Orten fielen mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter. Flüsse traten über die Ufer. Wegen der sintflutartigen Regenfälle gab es unzählige Überschwemmungen und auch Erdrutsche. Die Flughäfen in Almería und Murcia wurden zeitweilig geschlossen, viele Landstraßen waren noch am Samstag gesperrt.