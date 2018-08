Umgestürzter Wohnwagen. Symbolbild Quelle: Swen Pförtner/dpa

Nach der Überschwemmung eines deutschen Ferienlagers in Südfrankreich wird ein Erwachsener vermisst. Es soll sich um einen deutschen Betreuer handeln. Sein Wohnwagen sei in Saint-Julien-de-Peyrolas am Fluss Ardeche mitgerissen und zerstört gefunden worden, hieß es von der Gendamerie. Die 119 Kinder des Lagers wurden in Sicherheit gebracht.



Die Region war am Mittwoch von heftigen Regenfällen getroffen worden. Rettungskräfte haben 750 Menschen von fünf Campingplätzen in Sicherheit gebracht.