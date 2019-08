Ein starkes Gewitter mit Sturmböen in Südhessen.

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Nach den heftigen Gewittern vom Sonntag über Teilen Mittel- und Süddeutschlands müssen sich Bahnpendler auch noch am Montag auf Probleme einstellen. Die Aufräum- und Reparaturarbeiten an dem vom Blitz getroffenen Stellwerk im südhessischen Walldorf etwa werden wohl erst am Nachmittag beendet sein.



Auf der Strecke Mannheim-Frankfurt wurde der Zugverkehr eingestellt. Pendler müssen auf Nebenstrecken ausweichen. Betroffen von den Unwetterfolgen waren vor allem Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern.