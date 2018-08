Nach heftigen Regenfällen haben Rettungskräfte in Südfrankreich rund 1.600 Menschen vor Sturzfluten in Sicherheit gebracht. Besonders betroffen war das Département Gard, wo 119 Kinder - viele aus Deutschland - von einem Campingplatz in der Gemeinde Saint-Julien-de-Peyrolas geholt wurden, wie Innenminister Gérard Collomb mitteilte. Vor Ort sagte ein Behördenvertreter dem Sender BFM-TV, allein in Gard seien überwiegend aus Ferienlagern rund 750 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Evakuierungen gab es laut Collomb vorsichtshalber auch in den Départements Ardèche und Drôme.