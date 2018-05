Schon am Sonntag hatten Unwetter den Flugverkehr am Airport Köln/Bonn beeinträchtigt. Elf Maschinen mussten an umliegenden Flughäfen landen. In einigen Regionen Nordrhein-Westfalens liefen Keller, Unterführungen und Straßen voll. Wegen Starkregen und anschließendem Nebel musste auch das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring unterbrochen worden. "Für mich war die rote Flagge absolut die richtige Entscheidung. Die Sicht ist wirklich grauenhaft", sagte Mercedes-AMG-Pilot Luca Stolz.



Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, kann es am Montag in südlichen Landesteilen zu Hagel, Sturm und Starkregen kommen. Nach Norden hin wird es sonniger und es bleibt trocken. Im Norddeutschen Tiefland klettern die Temperaturen auf sommerliche 28 Grad, am westlichen Alpenrand liegt der Höchstwert nur bei 15 Grad. Auch in den kommenden Tagen muss hier und da immer wieder mit Gewittern gerechnet werden.