Schon am Abend und in der Nacht hatte es Unwetter gegeben. In Baden-Württemberg hat ein Blitzeinschlag den Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) in Brand gesetzt. Es entstand ein Schaden von rund 150.000 Euro. Laut Polizei wurde der Dachstuhl völlig zerstört und auch die darunter liegende Wohnung war stark beschädigt. Acht Bewohner mussten ausquartiert werden - das Gebäude war wegen der Mengen an Löschwasser zunächst unbewohnbar. Verletzt wurde niemand.