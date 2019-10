Zwar erlaubt das Grundgesetz grundsätzlich keine Zensur medialer Inhalte, dennoch gibt es diverse Einschränkungen, was geschrieben und gesagt werden darf. Verschiedene Einrichtungen und Behörden haben dabei sehr unterschiedliche Kompetenzen: Staatsanwaltschaften, und Gerichte dürfen gegen Inhalte mit einer Beschlagnahme, einstweiliger Verfügung oder Verbot vorgehen. Beschlagnahmte Inhalte dürfen zwar nicht mehr vertrieben werden, der Besitz von ihnen ist aber nicht strafbar – anders als beim deutlich seltener angewendeten Verbot. Auslöser für eine Beschlagnahmung oder ein Verbot gibt es viele: von Verleumdung über Volksverhetzung bis hin zur Anleitung zu Straftaten können zahlreiche Gesetze greifen.



Einen Sonderstatus nimmt in Deutschland die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) ein. Sie verantwortet die Liste der aus Gründen des Jugendschutzes indizierten Medien, häufig Index genannt. Für indizierte Inhalte gilt in Deutschland ein Werbeverbot. Die Hersteller dürfen etwa keine Anzeigen für das Produkt schalten und in Läden darf es nicht offen im Verkaufsregal stehen. Viele Einzelhändler nehmen indizierte Produkte darum nicht ins Sortiment, obwohl sie an Erwachsene dennoch frei verkauft werden dürften. In Sonderfällen darf die BPjM auch eine Empfehlung zur Beschlagnahme eines Werkes aussprechen – durchgeführt wird die dann aber wie gehabt von Staatsanwaltschaften und Gerichten.



Nils Metzger/ Robert Meyer