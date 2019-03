Am nächsten Dienstag, den 26. März, will das EU-Parlament in Straßburg über die Reform debattieren und abstimmen. Deswegen sind für dieses Wochenende Proteste in der ganzen EU geplant. Allein in Deutschland sollen in über 40 Städten Demos stattfinden. Neben Initiativen wie "Save the Internet" riefen die Piratenpartei sowie örtlich die SPD, Grüne, die FDP und deren Jugendorganisationen zum Protest auf.