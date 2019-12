Stadt Hasankeyfs in der Südosttürkei am Tigris-Fluss. Archivbild

Quelle: Christine-Felice Röhrs/dpa

Die uralte Stadt Hasankeyf in der Osttürkei steht kurz vor der Flutung durch den großen Ilisu-Staudamm. Der Hasankeyf-Aktivist Ridvan Ayhan sagte, dass das Wasser nur noch etwa einen Kilometer von der Stadt entfernt sei. Gleichzeitig werde in dieser Woche das letzte antike Monument abtransportiert.



Anadolu berichtete über einen massigen Tieflader mit 256 Rädern, der einen Teil einer Jahrhunderte alten Moschee aus der Gefahrenzone gebracht habe. Einige Monumente werden in einem Archäologiepark gezeigt.