Bei den Havasupai und anderen Stämmen in der Region wie den Navajo sitzt die Abneigung gegen den Uranabbau ohnehin tief. In den Zeiten des Kalten Krieges haben viele Ureinwohner in den unzähligen Minen gearbeitet. Über den Schutz ihrer Gesundheit hat sich damals niemand ernsthaft Gedanken gemacht. Viele Navajo haben das mit ihrem Leben bezahlt. Die Krebsrate ist hoch. "Mein Tumor war so groß wie eine Grapefruit", sagt Cecilia Joe. Als Kind hat sie in einer Mine das Uranerz mit bloßen Händen auf Pferde geladen. "Ich will nicht, dass es anderen auch so geht."