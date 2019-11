Deutscher Atommüll in Russland.

Quelle: Dmitri Lovetsky/AP/dpa

In zahlreichen russischen Städten haben Umweltaktivisten gegen den Transport von Produktionsabfällen aus der deutschen Urananreicherungsanlage Gronau nach Russland demonstriert. "Unter dem Deckmantel der "wertvollen Rohstoffe" importiert Russland in Wirklichkeit Abfälle der Urananreicherung", kritisierte Raschid Alimow von Greenpeace.



Die Lieferung der Abfallstoffe war bereits zuvor bekannt gewesen. In NRW hatten Aktivisten gegen die Transporte demonstriert und diese zeitweise auch blockiert.