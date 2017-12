In dem Museum werden in der Eröffnungsausstellung Werke von rund 150 Street-Art-Künstlern aus aller Welt präsentiert. Darunter sind zahlreiche große Namen der Szene. Etwa das deutsche Duo Herakut, das sich mit Riesen-Graffiti und politischen Botschaften international einen Namen gemacht hat. Das Künstler-Duo, bestehend aus der in Frankfurt am Main geborenen Jasmin Siddiquis und ihrem Partner Falk Lehmann, hat Häuserwände in Sao Paulo, Manila oder Shanghai gestaltet, ebenso tragen Mauern eines Flüchtlingscamps in Jordanien oder einer Asylunterkunft in Potsdam ihre Handschrift.