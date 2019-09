Auch als Radfahrer oder auf einem E-Scooter kann ich mich extrem verkehrsgefährdend verhalten. Prof. Dr. Katharina Seifert, DLR

Fest stehe, dass "wir uns sehr genau anschauen müssen, welche Verkehrsmittel in Zukunft den Vorrang haben sollen. Wir brauchen Konzepte mit interessanten und effizienten Angeboten, die das eigene Auto zunehmend weniger interessant machen". Den eigenen Wagen stehen lassen und aufs "My car is my castle" pfeifen - gar nicht so einfach. "Ein Problem dabei ist sicherlich, dass sich die meisten Konzepte noch zu sehr auf die innerstädtischen Bereiche konzentrieren, wobei eigentlich eine Vernetzung weit in die Peripherie der Stadt hinaus wichtig wäre", sagt Katharina Seifert. Aber dies sei derzeit noch eine Kostenfrage, und schließlich müssten sich Mobilitätskonzepte auch für die Anbieter rechnen.