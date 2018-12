"Eine unersättliche Gier durchzieht die Menschheitsgeschichte, bis hin zu den Paradoxien von heute, dass einige wenige üppig schlemmen und so viele kein Brot zum Leben haben", sagte Franziskus auch in seiner Predigt. Franziskus hat sich in seiner Arbeit als Papst auf die Armen der Welt konzentriert, Flüchtlinge und an den Rand gedrängte Menschen. Der erste Papst der katholischen Kirche aus Lateinamerika hat den Vatikan angewiesen, sich besser um die Obdachlosen in der Region Rom zu kümmern.