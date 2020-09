Jair Bolsonaro, Präsident von Brasilien.

Quelle: Eraldo Peres/AP/dpa/Archiv

Über 600 Vertreter der indianischen Gemeinschaften in Brasilien haben dem rechtsextremen Staatspräsidenten Jair Bolsonaro Völkermord an den Ureinwohnern vorgeworfen. "Das politische Projekt der brasilianischen Regierung ist Genozid, Ethnozid und Ökozid", heißt es in einer Erklärung, wie die Zeitung "Folha de Sao Paulo" berichtete.



Bolsonaro sieht die Ureinwohner als Hindernis für die Entwicklung im Amazonas-Regenwald an und will dort vermehrt Bergbau erlauben. Die Gewalttaten gegen Ureinwohner nehmen zu.