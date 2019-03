Die SPD sagt Nein zum Uploadfilter.

Quelle: Fredrik von Erichsen/dpa

Die SPD will erreichen, dass bei der europaweiten Urheberrechtsreform umstrittene Filter für Internetportale vermieden werden. "Ja zu einem starken Urheberrecht, Nein zu Uploadfiltern", ist eine Empfehlung der Antragskommission für den SPD-Europakonvent am Samstag in Berlin überschrieben, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.



Der Artikel 13 sieht vor, Plattformen wie Youtube beim Urheberrecht stärker in die Pflicht zu nehmen.