Für den Prozess sind Termine bis November angesetzt.

Sie sollen Scheinehen und gefälschte Dokumente vermittelt haben: Ein Rechtsanwalt und drei Mittäter müssen sich vor dem Landgericht Berlin verantworten, weil sie so Ausländern in 40 Fällen zum Aufenthalt in Deutschland verholfen haben sollen. Laut Anklage kassierten sie pro Fall zwischen 6.000 und 16.000 Euro.



Sie sind unter anderem wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz und banden- und gewerbsmäßige Urkundenfälschung angeklagt. Für den Prozess sind Termine bis November angesetzt.