Der Start in den Sommerurlaub hat für Tausende Bundesbürger am Wochenende mit Stress und Nerverei begonnen. Besonders heftig traf es Reisende am Flughafen München, wo das Terminal 2 am Samstag wegen einer Kontrollpanne stundenlang lahm lag. Im Waldbrandgebiet bei Potsdam wurden unterdessen die Autobahnen 9 und 10 erneut gesperrt - diesmal wegen eines Gaslecks. In Düsseldorf blieben bereits am Vorabend vier Flugzeuge am Boden, weil sich mehrere Beschäftigte der Abfertigung krank gemeldet hatten.