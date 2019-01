Ein Urlaub in Europa ist für deutsche Touristen am günstigsten in Bulgarien und am teuersten in Norwegen. In Bulgarien liege das Preisniveau für Hotels und Gaststätten weniger als halb so hoch wie in Deutschland, in Norwegen dagegen sei es um 46 Prozent höher, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit.