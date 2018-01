Ein riesiger Waldbrand macht ein Ferienparadies an der sonnenüberfluteten Côte d'Azur zum Alptraum. Die Behörden ließen im idyllischen Ort Bormes-les-Mimosas an der Küste zwischen Hyères und dem mondänen Badeort St. Tropez Häuser und Campingplätze räumen. Etwa 10.000 Menschen mussten laut örtlicher Präfektur in Notquartieren wie einer Sporthalle oder einer Segelschule übernachten. Manche zogen an den Strand oder blieben in ihrem Auto. Wann die Entwarnung kommen wird, blieb am Mittwoch unklar.