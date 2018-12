Auch die Fluggesellschaft Condor gehört zu Thomas Cook.

Der heiße Sommer in Europa hat den Touristikkonzern Thomas Cook tief in die roten Zahlen gedrückt. Angesichts des warmen Wetters verschoben Urlauber Reisen ins Ausland oder verzichteten ganz darauf. So stand im abgelaufenen Geschäftsjahr unter dem Strich ein Verlust von 163 Millionen britischen Pfund (184 Mio Euro), teilte das Unternehmen mit.



Konzernchef Peter Fankhauser sprach von einem "enttäuschenden Jahr". Im vorigen Geschäftsjahr hatte Thomas Cook netto noch neun Millionen Pfund verdient.