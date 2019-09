Die beiden Angeklagten im Landgericht Stralsund.

Quelle: Stefan Sauer/zb/dpa

Für den Mord an der 18-jährigen Maria aus Zinnowitz hat das Landgericht Stralsund den Haupttäter zu zwölfjähriger Jugendhaft verurteilt. Der 19-Jährige wird im Maßregelvollzug in einer Psychiatrie untergebracht. Sein 21-jähriger Mittäter erhielt eine lebenslange Haftstrafe. Bei ihm stellte das Gericht am Freitag auch die besondere Schwere der Schuld fest. Eine vorzeitige Haftentlassung ist damit so gut wie ausgeschlossen.