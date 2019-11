Auch Twitter war massiv betroffen. Archivbild

Quelle: Monika Skolimowska/zb/dpa

Die teils massiven Störungen beim Zugang zu diversen Online-Diensten in Deutschland sind weitgehend behoben. Seit 8.20 Uhr habe man keine Störungsmeldungen von Kunden mehr erhalten, teilte etwa ein Vodafone-Sprecher mit. Nach seiner Kenntnis sei die Ursache eine Störung an einem Routing-Server im europäischen Ausland gewesen.



"allestörungen.de" verzeichnete seit Mittwoch einen Anstieg von Störungen. Betroffen waren etwa Twitter, Yahoo Mail, Amazon, Netflix, Google, YouTube, World of Warcraft und Snapchat.