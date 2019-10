Die EU hilft Afrikanern mit Projekten.

Quelle: dpa

Diallos Söhne gingen fort, weil sie keine Perspektiven hatten. Genau die versucht die Europäische Union mit dem sogenannten Afrika-Treuhandfonds in etlichen Ländern des Kontinents zu entwickeln, allein nach Guinea sollen aus diesem Topf rund 100 Millionen Euro fließen. Auch in Mamou geht es in verschiedenen Projekten vor allem darum, potentiellen Migranten aber auch Rückkehrern Möglichkeiten zu geben, in ihrem Heimatland genug Geld zu verdienen.



Der 24-jährige Mamadou Bassy ist einer der Rückkehrer. Er hat eine Odyssee durch mehrere afrikanische Länder hinter sich, musste am Ende aber doch umkehren. Tagsüber steht er auf einem Feld außerhalb von Mamou und erlernt landwirtschaftliche Grundlagen, die ihm in einigen Monaten helfen sollen, seinen Lebensunterhalt alleine zu bestreiten.