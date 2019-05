Nach dem schweren Unfall eines Fernbusses auf der Autobahn 9 bei Leipzig mit einer Toten und neun Schwerverletzten versucht die Polizei die Unglücksursache zu ermitteln - die sei noch völlig unklar, wie eine Polizeisprecherin am Morgen betonte. Die Autobahnpolizei hatte am Sonntagabend erklärt, dass nach ersten Ermittlungen davon auszugehen sei, ein sogenannter Sekundenschlaf des Flixbus-Fahrers könnte zu dem Unfall geführt haben. Diesen Verdacht wollte die Polizeisprecherin am Montagmorgen ausdrücklich nicht bestätigen.