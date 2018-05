Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck. Quelle: Bernd Thissen/dpa

Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck ist in ihrem Wohnhaus in Vlotho in Ostwestfalen verhaftet worden, wie die Polizei bestätigte. Das Landgericht Verden in Niedersachsen hatte Haverbeck wegen Volksverhetzung in acht Fällen zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Haverbeck sollte in der vergangenen Woche zur Verbüßung der Haftstrafe antreten, erschien aber nicht.



Die 89-Jährige behauptete wiederholt, dass Auschwitz kein Vernichtungslager, sondern ein Arbeitslager gewesen sei.