Ursula Heinen-Esser wird die neue Umweltministerin in NRW. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die CDU-Politikerin Ursula Heinen-Esser wird neue Umwelt- und Landwirtschaftsministerin in Nordrhein-Westfalen. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) stellte Heinen-Esser in Düsseldorf vor. Sie folgt auf Christina Schulze Föcking (CDU), die zurückgetreten war.



Heinen Esser war ab 2007 im Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zunächst Staatssekretärin im Bundesagrarministerium und ab 2009 im Bundesumweltministerium. Dem Bundestag gehörte sie in der Zeit von 1998 bis 2013 an.