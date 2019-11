Eine Möglichkeit wäre, es einfach darauf ankommen zu lassen und mit 27 Kommissaren zu starten - in der Hoffnung, dass mögliche Klagen erfolglos bleiben oder dass London bald nach der Parlamentswahl am 12. Dezember doch einen Kandidaten nominiert. Die Alternative, den Start der neuen Kommission nochmals zu verschieben, stößt jedenfalls quer durch die EU-Institutionen auf keine Begeisterung. Die EU-Mitgliedstaaten könnten auch ihre Entscheidung von 2013 neu fassen, damit sie weniger Kommissare zulässt. Hierzu wäre ein einstimmiger Beschluss notwendig. Doch einige Regierungen fürchten, dass dies auch in Zukunft Tür und Tor für weniger Kommissare als Mitgliedstaaten öffnet. Und auf die Vertretung in der EU-Exekutive will bisher kein Land verzichten.