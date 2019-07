Wer nichts macht, macht auch keine Fehler. Bei von der Leyen war es in letzter Zeit umgekehrt: Wer nichts macht, macht gerade Fehler. Zunehmend schien der Ministerin die Führung des Amtes zu entgleiten.

Beispiel eins: Gorch Fock: Statt der geplanten zehn Millionen Euro soll die Sanierung des Schulschiffes, um das sich so viele Legenden ranken, nun 135 Millionen kosten. Mehr als drei Jahre lag das Schiff schon in der Werft. Lange war bekannt, dass die geplanten zehn Millionen Euro zur Sanierung nicht ausreichen werden. Über die steigenden Kosten war von der Leyen angeblich nicht oder nur unzureichenden informiert worden. Die Ministerin reagierte darauf auf ihre Weise: Erst ein theatralischer Besuch mit medialer Begleitung am verrosteten Rumpf des Schiffes. Dann theatralische Entscheidung ohne öffentlichem Auftritt: Das Schiff wird weiter gebaut.