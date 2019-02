Früher hatten die Kirchen in Deutschland stets mit der Keule der Kündigungen reagiert. Egal ob eine Frau im Kindergarten putzte oder der Musiker in der Kirchengemeinde an der Orgel saß. Das wurde von der Justiz immer mehr gelockert. Das Besondere an dem aktuellen Fall ist nun: Was gilt zum Beispiel für kirchliche Arbeitnehmer in leitenden Funktionen, wie dem Chefarzt? Allerdings in einem Krankenhaus, das die Kirche als privatrechtliches Unternehmen betreibt.