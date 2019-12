Crowdworking funktioniert zum Beispiel so: Ein Auftraggeber will wissen, wie seine Produkte in einer bestimmten Supermarktkette präsentiert werden. Er bestellt 200 Fotos aus Supermärkten in ganz Deutschland bei einer Crowdworking-Plattform. Und die fragt über eine Handy-App, wer ein paar solcher Fotos machen möchte. Die Interessierten melden sich und ziehen los. Ob jemand zwei, zehn oder 20 Fotos machen will, wie weit er dafür fährt - das alles entscheidet der Crowdworker allein. Unter Druck kommt er erst in dem Moment, wo er einen Fotoauftrag annimmt: dann muss er in zwei Stunden liefern.