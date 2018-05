In einer weitreichenden Entscheidung haben das Bundesverfassungsgericht die Rechte des Bundestags auf Kontrolle der Bundesregierung gestärkt. Die Regierung ist demnach grundsätzlich verpflichtet, Anfragen der Parlamente öffentlich zu beantworten, weil es sonst "Missstände in Regierung und Verwaltung nicht aufdecken kann", urteilten die Richter in Karlsruhe. Grenzen des Informationsrechts sehen die Richter erst, wenn Antworten das Staatswohl gefährden würden. (Az. 2 BvE 2/11)