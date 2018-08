Hinter dieser Hürde warteten dann weitere Fragen. Denn die Koppelung des Beitrags an Wohnungen führt im Einzelfall zu Ungerechtigkeiten. So zahlen Alleinstehende genau so viel wie mehrere Personen, die - in welcher Lebensgemeinschaft auch immer - zusammen wohnen und den Beitrag untereinander aufteilen können. Ungerecht ja, aber nicht ungerecht genug, sagt das Gericht.



Denn auf der anderen Seite steht eine immense Verwaltungsvereinfachung für die Beitragserhebung, was ein zulässiges Anliegen ist. Zudem bleibt den Bewohnern heute ihre Privatsphäre erhalten, im Gegensatz zum Beitragsmodell vor 2012. Damals forschten die Mitarbeiter der Gebühreneinzahlungszentrale an den Haustüren nach, wenn jemand im Verdacht stand, keine Rundfunkgebühr zu zahlen. Zuletzt war das Schwarzsehen und Schwarzhören so verbreitet, dass auch hier von Gerechtigkeit keine Rede mehr sein konnte.