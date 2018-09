Berufsverkehr in Frankfurt am Main. Quelle: Silas Stein/dpa

Die Stadt Frankfurt muss ein Diesel-Fahrverbot für sauberere Luft einführen. Das hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden nach einer mündlichen Verhandlung entschieden. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte wegen der Überschreitung von Stickoxidgrenzwerten geklagt.



Frankfurt ist die erste Stadt in Hessen mit einem Fahrverbot für Dieselfahrzeuge. Der neue Luftreinhalteplan soll zum 1. Februar 2019 in Kraft treten. Bundesweit gibt es bereits in Hamburg ein Diesel-Fahrverbot für ältere Fahrzeuge.