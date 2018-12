Die einheitliche Anschaffung von Rauchmeldern sei sinnvoll, da der Verwaltungsaufwand größer wäre, müsste man erst klären, welche Geräte bereits individuell installiert wurden. Auch die einheitliche Wartung der Geräte sei unverzichtbar, da nicht jeder Wohnungseigentümer zwangsläufig in der Lage sei, die Geräte selbst zu warten. Der Beschluss sei zudem auch wirtschaftlich. Die jährlichen Kosten seien gering, sodass es keinen bedeutsamen Mehraufwand für den Einzeleigentümer gäbe.



Der Bundesgerichtshof sagt: Die Eigentümergemeinschaft hat die Kompetenz, Beschlüsse solcher Art zu erlassen. Ein hohes Maß an Sicherheit werde dadurch gewährleistet, dass Einbau und Wartung von Rauchmeldern in einer Hand liegen. Individuelle Lösungen könnten in größeren Wohnungseigentümergemeinschaften unübersichtlich werden. Ein Verwalter müsste dann einzeln prüfen, ob die Einbau- und Wartungspflicht erfüllt wurde. Deshalb gilt auch in diesem Fall: Gemeinnutz geht vor Eigennutz.