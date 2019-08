Migranten warten an Bord des Schiffs «Open Arms». Archivbild

Quelle: Valerio Nicolosi/AP/dpa

Ein italienisches Verwaltungsgericht hat dem Rettungsschiff "Open Arms" wegen einer festgestellten Notlage erlaubt, in die Territorialgewässer Italiens zu fahren.



Das Gericht in Rom habe unter anderem auf Grundlage ärztlicher und psychologischer Gutachten einen Antrag auf Einfahrt bewilligt, damit den im Mittelmeer geborgenen Migranten Hilfe zukommen könne, berichtete die Agentur Ansa unter Berufung auf das Gericht. Das Innenministerium kündigte an, die Entscheidung anzufechten.