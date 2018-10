Ein Mann sitzt an einem Glücksspielautomaten. Symbolbild Quelle: Salome Kegler/dpa

Ein Glücksspielkonzern soll einem Spieler in Österreich rund 2,5 Millionen Euro zurückerstatten. Das geht aus einem Urteil hervor, über das die Nachrichtenagentur APA berichtete.



Demnach hat der Kläger in Wien rund zwei Millionen Euro an Automaten verspielt. Einem Gutachten zufolge konnte der Mann seinem Spieldrang nicht widerstehen. In Bezug auf das Glücksspielverhalten liege eine nur teilweise Geschäftsfähigkeit vor. Daher besteht laut Urteil ein Anspruch auf Rückabwicklung der Einsätze.