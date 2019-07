Alexej Nawalny bevor er vom Gericht zu Arrest verurteilt wurde.

Quelle: Pavel Golovkin/AP/dpa

Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny muss nach der Organisation einer Kundgebung gegen Polizeiwillkür für zehn Tage in eine Arrestzelle. Ein Moskauer Gericht verurteilte ihn zu der Strafe, weil er am 12. Juni an einer ungenehmigten Kundgebung teilgenommen hatte.



"Nicht schön, aber ich finde, dass ich das richtig gemacht habe. Wenn wir schweigen werden und zuhause sitzen bleiben, dann wird diese Willkür niemals aufhören", schrieb Nawalny bei Twitter.