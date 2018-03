Das Hanseatische Oberlandesgericht stellte zusätzlich die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen. Der 27-Jährige hatte gestanden, am 28. Juli 2017 in einem Supermarkt in Hamburg-Barmbek einen Mann erstochen und sechs weitere Menschen verletzt zu haben.