Über Högels Motive hätte sie gerne mehr erfahren. Besonders enttäuscht haben sie die damaligen Kollegen, die mit Niels Högel in Oldenburg und Delmenhorst auf der Station gearbeitet haben. Bei der Befragung vor Gericht, ob sie was bemerkt hatten an dem Verhalten des Pflegers, warum teilweise die Todesrate auf der Station um die Hälfte anstieg, habe es keine befriedigenden Antworten gegeben. Das sei ein Armutszeugnis, sagt Wenneker. Nach dem Urteil will sie in den Urlaub fahren - noch am gleichen Tag.