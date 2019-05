Für das Ehepaar führt ihr Anwalt Detlef Koch aus, dass seine Mandanten im Freundes- und Bekanntenkreis schlimme Schicksale miterlebt hätten - ein qualvoller Krebstod, ein jahrelanger demenzieller Verfall. Das Bestreben seiner Mandanten sei es, dass ihnen nach schönen und erfüllten Zeiten solche Schicksale erspart bleiben. Sie wollten keinen beschwerlichen Lebensabend und wollten diesen auch nicht ohne den anderen verbringen. Ihr Leben solle zu einem Zeitpunkt enden, in dem sie beide noch handlungsfähig seien und in dem sie noch von einem rundherum gelungenen Leben sprechen könnten. Zwei Psychiater bestätigten die Geschäftsfähigkeit des Ehepaares, in denen auch deren Einsichts- und Urteilsfähigkeit untersucht wurden.