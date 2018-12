Der "Hexenkessel" (Archiv).

Quelle: Stephen Wolf/dpa

Im Hexenkessel-Prozess um schwere Verletzungen einer jungen Frau im Karneval ist der Angeklagte zu einer Geldstrafe von 6.600 Euro verurteilt worden. Der Mann habe - als Hexe verkleidet - in Eppingen eine Zuschauerin (18) an den Beinen verbrüht, indem er sie in einen Kessel mit heißem Wasser stellte: fahrlässige Körperverletzung.



Der Richter sah den 33-Jährigen, trotz Verkleidung durch Zeugen als Täter identifiziert. Der Mann beteuerte seine Unschuld. Er will Rechtsmittel einlegen.