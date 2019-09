Sie werden ihren Peinigern Andreas V. und Mario S. wohl nicht mehr begegnen, dank der gerichtlich verfügten Sicherungsverwahrung im Anschluss an die Haftstrafen. Eine Psychiaterin hatte den 56-jährigen Andreas V. im Prozess als manipulativ, narzisstisch und antisozial beschrieben, mit einer tief verwurzelten Neigung für Kindesmissbrauch. Auch dem 34-jährigen Mario S. wurde eine pädophile Störung und eine hohe Rückfallgefahr attestiert. Beide hatten die ihnen zur Last gelegten Taten zu Beginn des Prozesses weitgehend gestanden und so den Kindern erneute Befragungen zum Geschehen erspart. Zudem hatte sich das Gericht um eine zügige Hauptverhandlung bemüht, nach elf Verhandlungstagen erging das Urteil.



Der zunächst mitangeklagte Heiko V. war schon zuvor in einem abgetrennten Verfahren zu einer zweijährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Heiko V. hatte die Taten per Webcam beobachtet, zudem wurden bei ihm 40.000 Fotos und Videos mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern gefunden. Ein viel zu mildes Urteil, finden Staatsanwaltschaft und Nebenklägervertreter - sie hatten eine Haftstrafe ohne Bewährung erwartet und haben Revision eingelegt.